- Ginerele și consilierul superior al lui Donald Trump, Jared Kushner, il sfatuiește pe președintele american sa renunțe la alegerile prezidențiale, dupa ce presa americana l-a proiectat pe Joe Biden ca fiind caștigator al scrutinului din 3 noiembrie, conform CNN. Acțiunea lui Jared Kushner vine la scurt…

- Donald Trump si-a anuntat victoria la alegerile prezidentiale din Statele Unite. "Am castigat aceste alegeri, cu un avans mare!", a scris republicanul Donald Trump, pe Twitter. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! November 7, 2020 In schimb, o proiectie BBC arata ca democratul Joe…

- In mai multe orașe din Statele Unite ale Americii au izbucnit acțiuni de protest dupa alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Potrivit ultimelor date, invingatorul cursei este democratul Joe Biden, insa rezultatele sunt contestate de Donald Trump, acuzand de mai multe nereguli. Echipa de…

- Democratul Joe Biden a devenit candidatul la alegerile prezidențiale care primește cele mai multe voturi din istoria alegerilor din SUA, scrie The Guardian. Potrivit sursei citate, candidatul democrat a primit, pana acum, 69.759.833 de voturi, precedentul record aparținandu-i lui Barack Obama, cu 69.498.516…

- Joe Biden a preluat conducerea in numaratoarea voturilor din Wisconsin și a redus considerabil din avansul lui Donald Trump in Michigan, o noua intorsatura de situație intr-o dramatica zi electorala. Șansele democratului de a ajunge la Casa Alba au crescut ușor, prin urmare, dupa o noapte electorala…

- Donald Trump, președintele in exercițiu al Statelor Unite, a fost un admirator al Nadiei Comaneci, pe care a invitat-o, in 2008, la ediția cu celebritați a reality-show-ului „Ucenicul”, realizat de miliardarul american la NBC. Donald Trump incearca sa obțina cel de-al doilea mandat la Casa Alba, insa…

- Alegerile prezidențiale din Statele Unite vor avea loc pe 3 noiembrie, cand președintele Donald Trump va incerca sa obțina un al doilea mandat. Prima dezbatere electorala dintre candidatul republican Donald Trump și candidatul democrat Joe Biden va avea loc in data de 29 septembrie, in Cleveland, Ohio.…

- Un sondaj al NALEO și Latino Decisions arata ca Joe Biden, candidatul democrat la Casa Alba, conduce detasat in fata lui Donald Trump in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale din SUA. Conform sondajului NALEO și Latino Decisions, circa 65% din electoratul…