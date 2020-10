Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul “colectiv”, in regia lui Alexander Nanau, este propunerea Romaniei pentru o nominalizare la premiile Oscar 2021, sectiunea “Cel mai bun lungmetraj internațional”, anterior numita “Cel mai bun film strain”, potrivit unui comunicat remis News.ro. Este prima…

- Schneider Electric , lider in transformarea digitala a managementului și automatizarii energiei, a anunțat astazi concluziile unui nou studiu realizat de agenția 451 Research, parte a grupului S&P Global Market Intelligence, care surprinde impactul pe care il au eficiența și durabilitatea asupra furnizor…

- ”Dupa noua luni de lupta cu Covid-19, simpla notiune de comunitate internationala pare zdrentuita. Daca nu ne vom uni si nu vom actiona impotriva dusmanului nostru comun, stim ca toata lumea va avea de pierdut. Acum este momentul...ca umanitatea sa depaseasca granitele si sa repare sciziunile”, a afirmat…

- Investițiile straine în China au depașit în primele cinci luni ale anului 2020 investițiile chineze în strainatate, o consecința a barierelor ridicate de state pentru a se proteja, potrivit unui studiu al firmei de consultanța Baker McKenzie publicat vineri și citat de AFP. De…

- Marea Britanie, Franta si Germania au anuntat vineri Consiliul de Securitate al ONU ca ridicarea sanctiunilor ONU la adresa Iranului, convenita in temeiul acordului nuclear din 2015, va continua si dupa 20 septembrie, data la care Statele Unite doresc ca acestea sa fie reimpuse, transmite Reuters,…

- CHIȘINAU, 3 sept – Sputnik. Joi, 3 septembrie, in Moldova și in alte țari ale lumii s-a desfașurat Acțiunea istorica internaționala ”Dictarea Victoriei”. Acțiunea a fost consacrata celei de-a 75-a aniversari a Victoriei in Marele Razboi pentru Apararea Patriei. In țara noastra, Dictarea istorica…

- Franta si Germania sunt suparate ca SUA încearca sa conduca negocierele privind reforma OMS. „Nimeni nu vrea sa fie târât într-un proces de reforma si sa primeasca o schita din partea unei tari care tocmai a plecat din OMS”, a declarat un oficial european.Franta…

- Constructorii auto au vandut 33 de milioane de mașini la nivel global in primele șase luni ale anului, cu 26% mai puține decat in perioada similara din 2019. Marea Britanie, Franța și Germania se numara printre țarile cu cele mai mari scaderi, scrie automarket.roIndustria auto traverseaza o perioada…