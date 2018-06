Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat a anuntat ca va construi o coalitie internationala impotriva regimului din Iran. Ideea va fi detaliata in primul mare discurs de politica externa al lui Mike Pompeo, noul sef al diplomatiei americane.

- Sanctiunile reintroduse de presedintele american Donald Trump impotriva companiilor straine prezente in Iran sunt "inacceptabile" si trebuie sa faca obiectul negocierilor cu europenii, a declarat joi ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza Agerpres , care citeaza AFP.

- Mike Pompeo, fostul șef al CIA, a fost investit in funcția de Secretar de Stat. Pompeo a efectuat recent o vizita in Coreea de Nord și a avut o intrevedere cu liderul de la Phenian. Cu ocazia ceremoniei de investire, Pompeo a reiterat faptul ca regimul nord-coreean trebuie sa renunțe la armele nucleare.…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-a intalnit duminica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza AFP. La sfarsitul intrevederii, noul sef al diplomatiei SUA a afirmat ca Iranul are in continuare ambitia de a domina Orientul Mijlociu.Pe aceeasi linie anti-iraniana se situase…

- Secretarul de stat american desemnat Mike Pompeo, in prezent director al CIA, a promis o atitudine mai ferma fata de Rusia, pozitie exprimata in declaratiile sale scrise inainte de audierea pentru confirmarea sa in functie ce va avea loc joi in Comisia Senatului pentru relatii externe, relateaza agentia…