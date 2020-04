Stiri pe aceeasi tema

- Belarus este singura tara din Europa care nu a luat nici o masura extraordinara de preventie pentru coronavirus, permitand chiar si adunarile mari de oameni cum ar fi la meciurile din sport. Presedintele bielorus Lukasenko a disputat in weekend un meci de hochei pentru a arata ca nici el nu se teme.

- Sport Austria, organismul care reprezinta miscarea sportiva, a cerut un ajutor de minimum 100 de milioane de euro pentru ca sportul sa faca fata consecintelor economice ale pandemiei de coronavirus, informeaza AFP."Fondul de sustinere pentru sport trebuie sa fi de cel putin 100 de milioane…

- Liderul de la Kremlin sublinia pana de curand ca situatia era "sub control", insa el considera acum ca este "obiectiv imposibil" ca noul coronavirus sa fie tinut in afara Rusiei. "Ma adresez tuturor cetatenilor tarii noastre. Sa nu ne incercam norocul. Nu va ganditi «ah, asta nu ma va atinge». Toata…

- Pandemia de coronavirus se extinde cu repeziciune in Europa, in special in Italia, Spania, Franța și Germania. Totuși, masuri ferme luate de autoritați in lumea intreaga demonstreaza ca omenirea poate trece peste aceasta incercare.

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA. "Nu vreau ca oamenii sa moara. Asa sunt…

- Nicola Zingaretti, presedintele Partidului Democrat (PD), aflat la guvernare in Italia impreuna cu Miscarea Cinci Stele (M5S), a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, devenind prima personalitate politica importanta din Europa care a fost diagnosticata cu COVID-19, informeaza…

- Russia Today scrie ca Nicola Zingaretti ar fi recunoscut ca a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Marturisirea vine in momentul in care Italia se confrunta cu o criza fara precendent in materie de sanatate publica. Italia este cea mai afectata țara de COVID-19 la nivel European.Italy's leader…

- Muzeul Luvru, închis de duminica dupa ce angajații au invocat dreptul de a opri munca pe fondul epidemiei de coronavirus, s-a redeschis miercuri la prânz, a anunțat conducerea instituției într-un comunicat, relateaza AFP.Redeschiderea a avut loc în aplauzele turiștilor care…