Stiri pe aceeasi tema

- SUA si-au exprimat nedumerirea, marti, dupa comentariile premierului israelian Benjamin Netanyahu care a calificat „de neconceput” faptul ca administratia Biden ar putea intarzia livrarea de arme catre Israel pentru razboiul sau din Fasia Gaza, relateaza AFP, preluata de Agerpres . „Chiar nu stim despre…

- Fostul președinte american Donald Trump s-a intalnit cu donatorii in cadrul evenimentelor de strangere de fonduri pentru campania din acest an și a spus ca e gata sa bombardeze Moscova și Beijingul, scrie The Washington Post, citand surse.Trump face in mod regulat aceleași promisiuni politice in campania…

- Este omniprezenta in filozofie și in cultura populara ideea ca statele, societațile și civilizațiile cresc, apoi stagneaza și, in cele din urma, se prabușesc. Oamenii de știința au finalizat recent cel mai amplu studiu realizat vreodata pentru a afla daca "societațile care imbatranesc" pot fi intr-adevar…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a avut o reacție furioasa dupa ce Camera Reprezentanților Congresului SUA a aprobat un pachet de proiecte de lege care include asistența militara pentru Ucraina, Israel și Taiwan. Medvedev a scris pe Telegram despre ajutprul de 61…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a avertizat duminica pe membri sa nu escaladeze si mai mult tensiunile prin actiuni de riposta impotriva Iranului, in timp ce Statele Unite au avertizat Consiliul de Securitate ca vor depune eforturi pentru ca Teheranul sa fie tras la raspundere, relateaza…

- Investitorii au continuat la inceputul acestei saptamani sa-și mareasca expunerea pe aur, inainte ca marile banci centrale sa inceapa procesul de reducere a dobanzilor, odata cu scaderea inflației in principalele economii ale lumii. Metalul galben a atins luni al șaptelea record consecutiv de 2.345,30…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, unul dintre cei mai influenti „soimi” de la Kremlin, a declarat marti ca NATO lupta practic impotriva Rusiei in Ucraina si ca alianta militara condusa de SUA ajuta la organizarea de lovituri pe teritoriul suveran rus, transmite Reuters.…