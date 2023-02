Lumea ar putea să dispară într-un „ciclu apocaliptic” Un institut de cercetare a avertizat ca lumea risca sa ajunga intr-un „ciclu apocaliptic”, in lupta ei contra schimbarilor climatice. Doar genstioanare consecințelor din ce in ce mai grave ale crizei climatice ar putea sa epuizeze resurse esențiale. Mai mult, aceasta problema globala ar putea sa distraga atenția de la eforturile de a reduce emisiile de carbon, ceea ce va face ca situația sa devina inca și mai dificila. Aceste dezastre pot provoca probleme și mai mari, cum ar fi crize energetice, lipsa surselor de hrana și apa, dar și creșterea numarului de conflicte și migranți, care epuizeaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

