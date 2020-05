Stiri pe aceeasi tema

- Planeta noastra a pierdut 178 milioane de hectare de padure, o suprafata de dimensiunea Libiei, intre 1990 si 2020, desi in ultimul deceniu ritmul despaduririlor a incetinit, potrivit unui raport publicat joi de Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO), citat de EFE.FAO…

- Africa trebuie sa faca fața in prezent celui de-al doilea val de lacuste, care este de aproximativ 20 de ori mai mare decat primul, potrivit agentiilor de presa. Lacustele sunt o amenințare pentru plante și animale, iar milioane de persoane care sunt deja vulnerabile sunt expuse riscului.…

- Ministrul Agriculturii: Romania si Europa nu se afla in situatia de a intra in criza alimentara. Primii afectati de o fixare a pretului la raft ar fi producatorii si procesatorii mici Romania si Europa nu se afla in situatia de a se bloca sau de a intra in criza alimentara, iar coridoarele "verzi"…

- Exista un risc de "penurie alimentara" pe piata mondiala din cauza perturbarilor legate de COVID-19 in comertul international si caile de aprovizionare alimentara, au avertizat directorii a doua agentii ale Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) si al Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), informeaza…

- Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a ONU (FAO) si specialisti din domeniul agriculturii avertizeaza ca achizitiile exagerate de alimente pot provoca o criza. Avertismentul vine dupa ce, in unele tari, oamenii au luat cu asalt magazinele pe fondul pandemiei de coronavirus, anunța MEDIAFAX.Organizatia…

- ONU a cerut luni donatorilor sa urgenteze deblocarea unor fonduri pentru a frana in Africa de Est invazia de lacuste, insecte care se deplaseaza in roiuri "de marimea Manhattanului" si care sunt capabile sa manance intr-o singura zi cat consuma intreaga populatie a Kenyei, informeaza EFE. …