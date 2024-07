Stiri pe aceeasi tema

- iPhone 17 Pro Max de anul viitor va avea o camera Tetraprism imbunatațita de 48 de megapixeli pentru o calitate superioara a fotografiilor și funcționalitați de zoom imbunatațite, conform analistului Apple Ming-Chi Kuo, scrie macrumors. Surprize pentru iPhone 17 In cea mai recenta nota pentru investitori…

- In apartamentul unui sibian, politistii au descoperit 43 de plante de canabis agațate pe umerașe pe dulapul din sufragerie. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbatul, care acum e cercetat pentru trafic de droguri de risc, e acuzat ca, in 2024, ar fi inființat și dezvoltat o cultura…

- Top 10 parcuri de distracții spectaculoase Parcurile de distracții ofera experiențe de neuitat și atracții inovatoare, fiind destinații de top pentru oricine cauta aventura și distracția la cote maxime. Iata o lista cu cele mai spectaculoase 10 parcuri de distracții din lume. Fiecare dintre ele se remarca…

- Umezeala din baie reprezinta o problema comuna cu care multa lume se confrunta, iar cu toții știm ca umezeala excesiva duce la mucegai. Puteți scapa de aceasta problema doar cu cateva flori, fara soluții chimice. Plante care absorb umezeala din baie Unele plante absorb umiditatea din aer și pot ajuta…

- Piața Libertații se va transforma astazi intr-un centru al inovației și distracției tehnologice, cu ocazia evenimentului **StarTech FTC RO151: Robotics & Fun**. Intre orele 10:00 și 20:00, iubitorii de robotica și curioșii de toate varstele sunt invitați sa participe la o serie de activitați interactive…

- In Parcul Central din Cluj-Napoca, ascunsa printre copaci și plasata in apropierea podului de la Napoca, se afla Galeria de Arta a artiștilor ardeleni, o cladire in stil Bauhaus ce are o istorie fascinanta. Deși are o istorie impresionanta, prea puțini o cunosc. Totul a inceput in anul 1930, cand s-a…

- Dupa o parada maritima grandioasa, flacara olimpica si-a facut miercuri seara intrarea maiestuoasa in portul vechi din Marsilia la bordul navei cu trei catarge Belem, iar primul vas olimpic al JO de la Paris 2024 a fost aprins de rapperul francez Jul, relateaza AFP.

- Nivelurile ridicate de inteligența ale urangutanilor au fost recunoscute de multa vreme, parțial datorita abilitaților lor practice, cum ar fi folosirea instrumentelor pentru a sparge nuci și a cauta insecte.