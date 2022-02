Stiri pe aceeasi tema

- Mutare surprinzatoare pe scena politica. Cu 2 zile inaintea Congresului PMP, liderul PMP Cristian Diaconescu le-a prezentat șefilor de filiale, intr-o ședința online, propunerea ca formațiunea sa faca o fuziune sau o alianța cu AUR. Intr-o intervenție in ședința, copreședintele AUR George Simion le-a…

- Oferta lui Cristian Diaconescu catre liderii de filiale a venit in contextul in care 41 de filiale din 49 au votat deja sa convoace sambata un Congres, in care Cristian Diaconescu ar urma sa fie schimbat din funcție cu Eugen Tomac, potrivit G4Media. Prin oferta de colaborare cu AUR, Diaconescu ar incerca…

- Liderul PMP, Cristian Diaconescu, l-a invitat, joi seara, pe liderul AUR, George Simion, la o ședința cu lideri de filiale, organizata online pe Zoom. Simion le-a promis celor de la PMP ca o sa-i ajute sa faca un grup parlamentar, potrivit unei inregistrari obținute de G4Media.ro. Oferta are loc…

- Președintele Partidului Mișcarea Populara (PMP), Cristian Diaconescu, a transmis marți, 18 ianuarie, un mesaj, in contextul in care partidul pe care il conduce este scindat in mai multe tabere. El acuza „planul ticluit de o mana de colegi binevoitori de a vinde ieftin Partidul Mișcarea Populara”, pentru…

- Liderul PMP Buzau, Adrian Mocanu, ii cere demisia lui Cristian Diaconescu din funcția de președinte al formațiunii: „Din pacate, formula de conducere incropita dupa alegerile generale din 2020 nu a raspuns așteptarilor mari pe care membrii PMP le aveau”. „Partidul Mișcarea Populara trece prin momente…

- Liderul PMP, Cristian Diaconescu, acuza gruparea Tomac ca i-a blocat accesul pe pagina de Facebook a partidului și ca a incercat ”in mod abuziv preluarea conducerii partidului”. Intr-o postare pe pagina personala, Diaconescu anunța ca a convocat pentru astazi ședința Comitetului Executiv Național al…

- Bogdan Huțuca, președintele PNL Constanța, a transmis printr-un mesaj publicat luni seara pe Facebook ca ”nu este fericit, nici impacat” cu formarea guvernului PNL-PSD, deși Huțuca este unul dintre liberalii care au girat ca liberalii sa negocieze cu social-democrații. Huțuca spune ca are 100 de ”argumente…