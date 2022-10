Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii brazilieni se prezinta astazi la urne intr-un scrutin tensionat pentru a opta intre realegerea președintelui de extrema dreapta Jair Bolsonaro sau revenirea in funcție a fostului președinte de stanga Luiz Inacio Lula da Silva, scrie Reuters.

- Candidatul favorit la alegerile prezidentiale din Brazilia, Luiz Inacio Lula da Silva, a promis ca, in cazul in care va fi ales la scrutinul de duminica, va pune capat despaduririi din Amazon si ar plasa Brazilia pe calea atingerii emisiilor zero de gaze cu efect de sera, relateaza BBC preluat de…

- Fostul presedinte de stanga Luiz Inacio Lula da Silva ar urma sa castige turul al doilea al alegerilor prezidentiale cu 53% din voturi exprimate contra 47% pentru presedintele de extrema dreapta Jair Bolsonaro, pe 30 octombrie, potrivit sondajului Datafolha publicat vineri, scrie AFP, preluat de…

- Fostul presedinte de stanga al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a iesit invingator in primul tur al alegerilor prezidentiale in fata presedintelui in exercitiu Jair Bolsonaro. Cei doi se vor confrunta in al doilea tur, care va avea loc in 30 octombrie.

- Principalii candidați ai scrutinului prezidențial din Brazilia se vor confrunta in finala din 30 octombrie, dupa ce niciunul dintre ei nu a obținut suficiente voturi pentru a caștiga cursa electorala de duminica, scriu Associated Press, BBC și The Guardian. Cursa prezidențiala din Brazilia a intrat…

- Fostul președinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, iși menține avansul mare in sondaje fața de actualul președinte, Jair Bolsonaro și ar putea sa caștige alegerile prezidențiale chiar din primul tur, care va avea loc duminica. Un sondaj publicat joi arata un avans de 14 puncte procentuale al…

- Fostul președinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva și-a marit avansul fața de actualul președinte Jair Bolsonaro la 13 puncte, cu mai puțin de o saptamana inainte de alegerile prezidențiale, potrivit Reuters.

- Fostul presedinte de stanga al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, are un avans de 15 puncte procentuale fata de actualul presedinte de extrema dreapta Jair Bolsonaro, insa acesta din urma reduce avansul inaintea alegerilor din 2 octombrie, potrivit unui sondaj de opinie publicat