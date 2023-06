Lula da Silva îi face o invitaţie specială papei Francisc pentru a vizita Brazilia Presedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, l-a invitat miercuri pe papa Francisc sa efectueze o vizita in tara sa, in cursul unei conversatii telefonice care s-a concentrat si pe conflictul din Ucraina, relateaza AFP, citat de Agerpres. "Tocmai am vorbit la telefon cu papa Francisc. L-am felicitat pentru eforturile depuse in apararea pacii in Ucraina si in lupta impotriva saraciei", a scris Lula da Silva pe Twitter. CITESTE SI Zelenski explica de ce Odesa este un punct cheie pentru Ucraina 02:41 164 live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 1 iunie 2023 - Bombardament puternic in Lugansk… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

