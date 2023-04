Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a vazut, in Brazilia, cu Klaus Iohannis, Lula da Silva a ajuns in Europa. Primit cu ostilitate dupa pozitia controversata in privinta UcraineiPresedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat sambata la Lisabona ca nu doreste sa "multumeasca pe nimeni" cu opiniile sale despre…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a declarat, sambata, ca Statele Unite ar trebui sa inceteze “sa incurajeze razboiul” din Ucraina si sa inceapa sa vorbeasca despre pace, relateaza AFP, potrivit news.ro.“SUA trebuie sa inceteze sa incurajeze razboiul si sa inceapa sa vorbeasca despre…

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, se afla la Shanghai, in China, intr-o vizita oficiala menita sa consolideze relatiile cu Beijingul, relatii care s-au tensionat in timpul presedintiei predecesorului sau, Jair Bolsonaro, informeaza Rador.Luiz Inacio Lula da Silva a fost primit pe…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva isi va relua activitatea la palatul prezidential miercuri, dupa ce si-a revenit de pe urma unei pneumonii usoare, a anuntat marti secretarul sau de presa, Paulo Pimenta, citat de Reuters.Lula a fost diagnosticat cu pneumonie usoara joi seara. Sambata,…

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, și-a amanat calatoria in China pana cand se va recupera de urma ‘bronhopneumoniei bacteriene si virale datorate gripei A’ de care sufera si care se amelioreaza treptat, informeaza EFE, Reuters si AFP. Biroul sau de presa a publicat un buletin medical…

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, va efectua in cursul acestei luni o vizita in China in fruntea unei importante delegatii de oameni de afaceri, informeaza dpa, citat de Agerpres.Aproximativ 90 din cei 240 de delegati care il vor insoti pe presedintele Braziliei in vizita care va…

- Guvernul Elvetiei a anuntat vineri ca a respins cererea de reexport de artilerie antiaeriana din Spania catre Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Washingtonul nu are "niciun indiciu" privind o amenințare militara directa din partea Rusiei la adresa Republicii Moldova sau a Romaniei in acest moment, dupa ce Ucraina a declarat ca mai multe rachete rusești au survolat cele doua țari, a declarat vineri purtatorul de cuvant adjunct al Departamentului…