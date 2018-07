Stiri pe aceeasi tema

- Soc în lumea universitara si administrativa din Baia Mare. Liviu Gavrilescu, fost consilier de prefect si fost angajat a Prefecturii Maramures ar fi fost gasit mort azi dimineata în locuinta sa.

- Dezastrul lasat de inundații in Bacau. Peste 900 de gospodarii din 31 de localitați ale județului Bacau au fost afectate de inundațiile din ultima saptamana, potrivit datelor centralizate de Prefectura de la primarii, cele mai afectate fiind orașele Slanic Moldova și Targu Ocna. Pentru doua localitați,…

- Veste nesperata pentru locuitorii de pe Valea Slanicului. In urma unei importante intalniri desfașurate azi, la Prefectura, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-au dat acordul pentru mutarea camerelor de supraveghere a traficului de la podul peste raul Buzau.…

- Peste 130 de persoane au fost retinute marti - dintre care 101 intr-un liceu ocupat - la Paris, dupa o noua zi de manifestatii ale functionarilor, patata de scurte violente, a anuntat Prefectura de Politie (PP), relateaza AFP.

- Un nou caz de toxiinfectie alimentara a fost confirmat in Iasi, dupa ce 134 de persoane au ajuns la spital dupa ce au consumat shaorma. In cauza s-a deschis dosar penal. Ph-online.ro revine cu solicitarea adresata Prefecturii Prahova, DSV si DSP Prahova de a efectua controale amanuntite la…

- Nici pana la aceasta ora, Primaria Ploiesti nu a transmis Prefecturii Prahova planul de masuri pe care il cere legea in vederea instituirii starii de alerta! In lipsa documentelor solicitate de Prefectura, starea de alerta nu poate fi instituita la nivelul municipiului si nici nu poate fi…

- Alianta PSD - ALDE din Consiliul Local Ploiesti a transmis un comunicat de presa comun in urma sedintei de astazi dintre primarul Adrian Dobre si reprezentnatii Prefecturii Prahova, CJ Prahova, DSV si DSP. Conducerea celor doua partide considera ca edilul a demonstrat inca o data faptul ca nu este capabil…

- Zeci de profesori de la Sindicatul Spiru Haret au venit vineri in fața Prefecturii Timiș pentru a protesta. Cadrele didactice prezente vineri in fața Palatului Administrativ cer creșterea costului standard per elev, pentru ca directorii de școli sa poata acoperi salariile profesorilor, unele…