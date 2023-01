Lukoil şi-a vândut rafinăria din Italia unui consorţiu de fonduri de investiţii şi companii de trading occidentale De la infiintarea sa, dupa prabusirea Uniunii Sovietice, Lukoil a fost unul dintre cei mai activi cumparatori de active din Occident, dar aceste active din strainatate au devenit problematice dupa ce Occidentul a impus sanctiuni ample Rusiei ca raspuns la invadarea Ucrainei de catre Moscova. Vanzarea rafinariei italiene catre un consortiu, condus de firma cipriota de capital privat G.O.I. Energy, cu sprijinul companiei de tradingTrafigura, cu sediul la Geneva, reprezinta finalizarea discutiilor din ultimele luni si poate fi privita ca un succes partial, avand in vedere procesele dezordonate din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

