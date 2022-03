Al doilea producator de petrol al Rusiei, grupul Lukoil, a solicitat joi sa se puna capat conflictului din Ucraina cat se poate de repede. Intr-o declaratie pe propria pagina de Internet, compania s-a declarat ingrijorata de “evenimentele tragice din Ucraina” si a afirmat ca sustine negocierile care sa incheie conflictul, transmite Reuters. Lukoil este detinuta majoritar de presedintele grupului, oligarhul Vagil Alekperov, nascut in Azerbaijan. Alekperov are, potrivit Forbes, o avere estimata la cel puțin 19 miliarde de dolari. The post Lukoil cere incheierea razboiului din Ucraina cat mai repede…