Lukoil ar putea investi un miliard de euro in Bulgaria

Stiri pe aceeasi tema

- Lukoil, al doilea cel mai mare producator de petrol din Rusia, spune ca profitul net a crescut in primul trimestru al anului cu 75%, pe fondul preturilor crescute la petrol pe plan global, potrivit Financial Times. Cel mai mare producator privat de petrol din Rusia a obtinut un profit de…

- Yusuf Alekperov, fiul lui Vagit Alekperov, directorul general si cel mai mare actionar de la grupul petrolier Lukoil, ocupa in continuare prima pozitie in topul celor mai bogati mostenitori din Rusia, potrivit revistei Forbes, relateaza agentia rusa de stiri Tass.

- Era intr o zi de marti, 24 aprilie 1984, si pe aerodromul Ravnet, situat in Bulgaria, aproape de Burgas, doi piloti romani, inspectori si instructori de zbor, asteptau sa poata decola catre tara. Cei doi inspectori de zbor, colonelul Dumitru Tache, zis Cocos, si locotenent colonelul Mircea Budiaci,…

- Acționarii majoritari ai Lukoil ar putea demisiona in urmatorii 3-5 ani de la conducerea companiei, a afirmat vineri Vagit Alekperov, directorul general și acționar majoritar al celui de-al doilea mare producator de țiței din Rusia, intr-un interviu acordat agenției ruse de presa RIA Novosti.

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana (UE) a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500…

- Levski Sofia a remizat pe teren propriu cu Etar, scor 1-1, in etapa a 25-a din prima liga bulgara. Sergiu Buș a intrat pe teren in minutul 58 in locul lui Rivaldinho și a marcat unicul gol al lui Levski, in minutul 72. Nascimento, celalalt jucator ajuns in Bulgaria alaturi de fiul lui Rivaldo, a fost…

- Fermierii romani iși pot planifica recolta de pe smartphone sau tableta, facand agricultura inteligenta cu ajutorul unei aplicații. Dekalb Smart este platforma pe care iși pot regla in doar cateva minute și o pot monitoriza din satelit in cazul intemperiilor de orice natura. „Aplicația a fost gandita…

- Inceputul primaverii le-a adus micuțelor voleibaliste de la clubul CSV Craiova un trofeu internațional. Jucatoarele nascute in anii 2006 și 2007 au participat la sfarșitul saptamanii trecute la un puternic turneu amical la Vidin (Bulgaria) și au reușit sa-l caștige. ...