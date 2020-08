Stiri pe aceeasi tema

- Crearea in Belarus a unui Consiliu Coordonator al opoziției este o incercare de preluare a puterii, inițiatorii acestei idei vor fi sancționați in conformitate cu legislația țarii. Acest lucru a fost declarat de catre Președintele belarus, Alexander Lukașenko, in cadrul unei intilniri cu membrii Consiliului…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, a anuntat marti ca inalta conducere militara a tarii a desfasurat unitati ale armatei la frontiera de vest a republicii, plasandu-le in stare de alerta maxima, ca reactie la o pretinsa amenintare din afara, potrivit agentiilor de presa EFE, RIA Novosti si…

- Tootdata, acesta a mai precizat ca nu a avut niciun fel de simptom si deja s-a vindecat, relateaza agentia de stiri BELTA, preluata de Reuters, citata de agerpres. "Astazi va intalniti cu un om care a reusit sa supravietuiasca coronavirusului pe picioare. Doctorii au ajuns ieri la aceasta concluzie.…

- Iranul ar accepta un dialog cu Statele Unite, daca Washingtonul ar prezenta scuze pentru retragerea unilaterala din acordul nuclear semnat in 2015, a declarat miercuri presedintele iranian Hassan Rouhani intr-un discurs televizat preluat de Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele american Donald…

- India si China au convenit sa-si retraga trupele dintr-o zona de frontiera din Himalaya, teatrul unui recent acrosaj sangeros intre armatele celor doua puteri nucleare, soldat cu 20 de morti in randul armatei indiene, a anuntat marti o sursa guvernamentala indiana, relateaza Reuters, citat de News.ro.

- China si India au convenit miercuri sa descaladeze cat mai curand posibil o situatie creata la frontiera dintre cele doua tari, in urma unei ciocniri dintre trupele lor soldata cu cel putin 20 de victime, a anuntat Ministerul chinez de Externe, transmite Reuters, conform news.ro.Diplomatul…

- Avioane de vanatoare americane de tip F-22 Raptor au interceptat si escortat patru bombardiere ruse Tupolev de tip Tu-95MS - capabile sa transporte arme nucleare - care se aflau intr-un ”zbor de rutina” in apropiere de Alaska, a anuntat Ministerul rus al Apararii, citat de RIA Novosti, relateaza…