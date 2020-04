Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OFICIAL: 1815 infecții cu COVID-19 in țara, 206 de pacienți vindecați. 43 persoane au murit din cauza coronavirusului Raed Arafat a vorbit despre ultimul bilant al coronavirusului in Romania , pentru ora 20.00, declarand ca la aceasta ora sunt 1815 infecții cu COVID-19 in țara, 206 de…

- Pugilistul britanic Anthony Yarde a anuntat ca tatal sau a murit din cauza coronavirusului, desi era un barbat in forma si nu avea alte probleme de sanatate.Yarde le-a cerut oamenilor sa stea in casa pentru a evita propagarea Covid-19. “Sunt un om foarte discret si sincer inca sunt…

- Ziarul Unirea Coronavirus Romania OFICIAL: 1.760 infecții cu COVID-19 in țara, 308 de noi infectari, 169 de pacienți vindecați. 38 persoane au murit din cauza coronavirusului De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 803…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo, cel mai important eveniment sportiv al anului, ar putea sa nu mai aiba loc in 2020. Comitetul Internațional Olimpic, prin vocea președintelui Thomas Bach, a anunțat ca va urma recomandarile venite din partea Organizației Mondiale a Sanatații. Astfel, competiția de la…

- Cunoscutul avocatul Gheorghe Piperea, profesor de Drept comercial la Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti, afirma ca "pandemia coronavirusului este fie cea mai mare farsa manipulatorie din istorie, fie cea mai buna oportunitate de a castiga din suferinta, panica si indobitocirea oamenilor".…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului iranian a respins azi acuzatiile potrivit carora 50 de oameni ar fi murit in Iran din cauza coronavirusului. Guvernul sustine ca a dat dovada de transparenta in privinta cazurilor de coronavirus. Oficial, numarul de decese in Iran a ajuns, luni, la 12, potrivit…

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Numarul oficial al deceselor, la nivel gobal, din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, transmite Mediafax. Autoritatea de Sanatate din Hubei a raportat ca 93 de persoane au murit, luni, din cauza coronavirusului…

- Un turist chinez in varsta de 80 de ani, infectat cu noul coronavirus si internat in Franta de la sfarsitul lunii ianuarie, a murit, acesta fiind primul deces din aceasta cauza inregistrat in Europa, a anuntat sambata ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, citat de