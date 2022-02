Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a afirmat intr-un interviu ca omologul sau rus Vladimir Putin i-a promis sa-i acorde rang de colonel in armata rusa, relateaza luni AFP si RIA Novosti, conform AGERPRES."Putin este colonel si mi-a promis ca ma va face si pe mine colonel, dar…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anunsat luni noi manevre comune cu Rusia care vor avea loc în februarie, denunțând o consolidare a desfasurarilor militare ale vecinilor sai din cadrul NATO, relateaza AFP, potrivit News.ro.”Am prevazut sa organizam aceste exercitii în…