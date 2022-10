Lukașenko: 'Știți cine este principalul susținător al armelor nucleare? Puteți să ghiciți? Vă spun eu. Este Polonia' Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a acordat un interviu postului de televiziune american NBC la Astana, unde a participat la summitul CSI. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, a acuzat luni Polonia, Lituania și Ucraina ca pregatesc atacuri "teroriste" și o "revolta militara" in Belarus, informeaza Rador.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat liderii mondiali sa acționeze și sa-l opreasca pe președintele rus Vladimir Putin, in timp ce avertizeaza ca Moscova a inceput pregatirile pentru posibila utilizare a armelor nucleare, relateaza foxnews.com.

Rusia a anunțat, joi, ca analizeaza posibilitatea unei intalniri fața in fața intre negociatorii ruși și americani cu privire la tratatul pentru controlul armelor nucleare, potrivit Reuters.

Potrivit informațiilor americane, Rusia are aproximativ 2.000 de arme nucleare tactice care pot fi plasate pe rachetele de croaziera și obuzele de artilerie, utilizate in mod normal pentru a livra explozibili convenționali.

Liderul belarus Aleksandr Lukasenko, principalul aliat al Rusiei, a publicat miercuri o inregistrare video in care el apare - batjocoritor - in timp ce taie lemne pentru a ajuta Europa "sa nu moara de frig" in iarna care se apropie, potrivit France Presse, scrie Agerpres.

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat ca va reveni la discuția despre desfașurarea armelor nucleare rusești pe teritoriul republicii in cazul unui atac asupra Belarusului sau al apariției armelor nucleare americane in Polonia.

Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat vineri ca avioanele de lupta SU-24 belaruse au fost reconfigurate pentru a putea transporta armament nuclear, relateaza Reuters.

Presedintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukasenko, principalul aliat al Rusiei, care a invadat in urma cu sase luni Ucraina, a adresat miercuri un mesaj de felicitare poporului ucrainean cu prilejul Zilei Independentei acestui stat, a anuntat serviciul sau de presa, transmite AFP, scrie AGERPRES.