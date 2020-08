Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Alexandr Lukasenko a acuzat vineri, pentru prima data, Statele Unite ca dirijeaza protestele antiguvernamentale din tara sa si, de asemenea, Uniunea Europeana ca ar fi intrat in acest joc al SUA, transmit agentiile EFE si AFP, potrivit Agerpres. ''Statele Unite planifica si dirijeaza…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, marți, ca Rusia a inregistrat primul vaccin impotriva noii infecții cu coronavirus. “Un vaccin contra coronavirusului a fost inregistrat pentru prima data in aceasta dimineața. Formeaza imunitatea necesara, a trecut toate verificarile necesare”, a spus Putin…

- Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, l-a acuzat, marți, pe președintele Klaus Iohannis ca intimideaza și șantajeaza Parlamentul pentru a adopta rapid proiectul de lege pentru carantinarea și izolarea individuala a pacienților infectați cu Covid-19. ”Nu acceptam amenințari și șantaj,…

- Bilantul pandemiei covid-19 se aproapie de o jumatate de milion de morti in lume, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri, fapte marcante si ultimele evolutii ale pandemiei in lume. APROAPE 500.000 DE DECESE Pandemia noului coronavirus s-a soldat cu cel putin 498.779…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca va continua sa faca alte lucruri, daca va pierde alegerile din 3 noiembrie, dupa ce adversarul democrat Joe Biden a spus ca republicanul ar putea trișa, refuzand sa paraseasca Casa Alba, motiv pentru ca ar putea sa fie nevoie de o reacție militara. „Cu siguranța,…

- Rusia și China inunda social media cu conținut care vizeaza tulburarile și violența in curs de desfașurare in Statele Unite, potrivit unei analize a postarilor recente de Twitter facuta de specialiștii POLITICO. Scopul, potrivit experților in dezinformare, este acela de a promova neincrederea pe ambele…