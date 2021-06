Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a denuntat luni decizia Republicii Belarus de a-si suspenda participarea la Parteneriatul Estic - initiativa menita sa intareasca legaturile intre Uniunea Europeana (UE) si tarile vecine foste republici sovietice - dupa adoptarea de sanctiuni europene…

- Regimul Lukașenko a anunțat ca va suspenda participarea Belarusului la Parteneriatul Estic cu Uniunea Europeana, un proiect menit sa contribuie la relații mai apropiate intre blocul european și țarile non-UE din regiunea Europei de Est, majoritatea țari fost sovietice. Conform autoritaților bieloruse,…

- Decizia a fost luata in unanimitate de miniștrii de Externe din UE la reuniunea Consiliului UE, desfasurata la Luxemburg.”Aceasta nu se intampla in fiecare zi, dar (acum) UE este pe aceeasi linie. Avem deja sanctiuni care vizeaza persoane. Iar acum avem sanctiuni in sapte sectoare economice, incepand…

- © Photo : Președinția Republicii Moldova Maia Sandu a adus comisari straini in Moldova - Cand incep arestarileBUCUREȘTI, 7 iun - Sputnik, Ion Pelin. Președintele rus Vladimir Putin, intr-o conversație cu șeful Consiliului European Charles Michel, a menționat contraproductivitatea sancțiunilor impotriva…

- Rusia a trimis in Belarus a doua tranșa a unui imprumut de un miliard de dolari, menit sa ajute cea mai izolata țara din Europa sa se pregateasca de impactul economic puternic al noului set de sancțiuni impuse de Uniunea Europeana, relateaza The Moscow Times.

- Daca cineva avea dificultați în a identifica fosta republica sovietica pe harta Europei, o privire asupra zborurilor în spațiul aerian european a rezolvat problema. Belarus apare izolata, ca urmare a deciziei UE de închidere a spațiului aerian european și a majoritații companiilor…

- Uniunea Europeana a decis aplicarea mai multor sancțiuni Belarusului și au decis sa iși spațiul aerian pentru aeronavele care vin din aceasta țara. Masurile vin dupa incidentul de duminica, cand un avion Ryanair, la bordul caruia se aflau și romani, a fost deturnat de Belarus și forțat sa aterizeze…

- Ministrii apararii din Uniunea Europeana au aprobat joi participarea Statelor Unite ale Americii, Canadei si Norvegiei, tari membre ale NATO, la un proiect comun care vizeaza accelerarea deplasarilor de trupe in interiorul Europei, transmite AFP, potrivit Agerpres.