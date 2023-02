Stiri pe aceeasi tema

- Moscova avertizeaza SUA, NATO și Ucraina sa nu se aventureze in privința Transnistriei, scrie ria.ru . Intr-o declarație a ministerului Apararii rus, se menționeaza ca au fost semnalate creșterea potențialului militar și a tehnicii militare in apropierea graniței dintre Ucraina și regiunea transnistreana.

- Ministerul rus al Apararii a publicat, joi dimineata, un comunicat in care anunta ca are informatii conform carora ucrainenii ar pregati o provocare in regiunea transnistreana si ar pune la care o operatiune sub steag fals, in care ar invada Transnistria purtand uniforme ale armatei ruse. In replica,…

- Singura varianta pentru Republica Moldova este unirea cu Romania, pentru ca alta soluție nu exista, a declarat fostul ministru al Apararii Anatol Șalaru, in cadru unei emisiuni televizate din Romania. „Unica solutie pe care noi o avem astazi, si cred ca si Europa e timpul sa inteleaga, este ca teritoriul…

- Fost ministru al Apararii in Republica Moldova, Anatol Șalaru a declarat marți, la Antena 3, ca Rusia este interesata de rasturnarea Guvernului de la Chișinau și instalarea unui nou Guvern „obedient Moscovei”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Republica Moldova este in razboi hibrid cu Rusia, a susținut Anatol Șalaru, fost ministru al Apararii in Republica Moldova, intr-o emisiune la postul TVR Moldova. „Noi suntem in razboi hibrid cu Rusia și toate metodele noastre sunt binevenite atunci cand duc la stoparea influența mediatice rusești”,…

- Am fost, in prag de Ziua Naționala, la Autoritatea pentru Cetațenie, unde sute de oameni și-au depus cererile pentru cetațenie sau chiar au rostit juramantul și au plecat acasa cu o noua naționalitate. Am intalnit in special moldoveni și ucraineni pentru care Romania nu e o destinație, ci un popas in…