„Toți continua sa strige despre incheierea razboiului in Ucraina. In public. Dar nu au nevoie deloc de pace. Ceea ce le trebuie acolo este razboi, cu cat mai mult, cu atat mai bine", a declarat președintele Belarus, Alexandr Lukașenko. Președintele bielorus, Alexandr Lukașenko, considera ca Occidentul este interesat de un razboi prelungit in Ucraina pentru