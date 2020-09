Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 29 aug - Sputnik. Fostul candidat la postul de președinte al Belarus, Svetlana Tihanovskaia a declarat ca Rusia poate deveni mediator in procesul de negocieri din țara sa. © Sputnik / Алексей НикольскийPutin: Federația Rusa recunoaște legitimitatea alegerilor din Belarus "Așa cum…

- CHIȘINAU, 27 aug – Sputnik. Președintele Federației Ruse, vladimir Putin, a declarat in interviul pentru postul de televiziune Rusia 1 (Россия 1 – in original) ca țara sa are un comportament mai reținut și mai neutru fața de evenimentele care au loc in Belarus in comparație cu europenii și americanii.…

- Președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko, a facut prima declarație dupa finalizarea alegerilor șefului statului. Acest lucru a fost relatat de BELTA. „Exista o singura politica – poporul”, a specificat el. Totodata, Lukașenko a promis sa se familiarizeze cu realizarea proiectului investițional…

- Alexandr Lukașenko ar fi obținut 79,7% din voturi la alegerile prezidențiale din Belarus, potrivit exit-poll-ului oficial. Svetlana Tihanovskaia a obținut, preliminar, 6,8% din voturi. Rezultatele preliminare pentru ceilalți opozanți ai actualului președinte: Anna Konopațkaia - 2,3%, Andrei Dmitriev…

- Șefa statului major de campanie a candidatei opoziției la prezidențialele din Belarus a fost reținuta pentru puțin timp joi, a anunțat tabara rivalei președintelui autoritar Alexandr Lukașenko, potrivit AFP. Maria Moroz a fost reținuta de "agenții ministerului de Interne", potrivit…

- "Sveta! Sveta!", scandeaza mulțimi de o amploare fara precedent în Belarus. Svetlana Tihanovskaia este tânara femeie care a devenit un fenomen popular dupa ce a decis sa sfideze regimul autoritar și vetust al președintelui Alexandr Lukașenko la prezidențialele de duminica, scrie…

- Belarus poate gasi o alternativa la gazele rusești. Despre acest lucru, dupa cum informeaza Belta, a declarat președintele țarii, Alexandr Lukașenko. Astazi, dupa cum a anunțat Rambler, Lukașenko a avut o vizita de lucru in orașul Grodno. In cursul acesteia, el a apreciat situația economica din Belarus…