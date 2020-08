Aleksandr Lukasenko, presedintele contestat al Belarus, nu a incercat sa discute cu niciun lider european despre criza politica din tara sa, dar acesti lideri discuta cu puternicul sau vecin rus, a declarat joi cancelarul german Angela Merkel, relateaza AFP. "Lukasenko nu a incercat sa vorbeasca cu niciunul dintre noi", si-a exprimat ea regretul, in cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de presedintele francez Emmanuel Macron in sud-estul Frantei. "Este clar ca noi ii spunem lui Putin ca ne dorim dialogul" cu presedintele Belarus, a adaugat ea. "Am avut, dna cancelar, eu insumi, presedintele…