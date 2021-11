Lukașenko merge la "cacealma" când amenință UE cu tăierea gazului, declară lidera Opoziței, Tihanovskaia Liderul opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a calificat joi amenințarea președintelui Alexander Lukașenko de a întrerupe livrarile de gaze rusești care trec prin țara sa catre UE drept o &"cacealma&" sub amenințarea unor noi sancțiuni europene.

&"Ar fi mai daunator pentru el, pentru Belarus, decât pentru Uniunea Europeana și pot presupune ca este o cacealma&", a declarat ea pentru AFP într-un interviu la Berlin, adaugând ca nu mai crede în rezolvarea crizei pe cale diplomatica.

&"Nu aș lua-o în serios (amenințarea), pentru ca exista și un interes… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

