Lukașenko, mai tare ca legile economiei: a interzis printr-un decret creșterea prețurilor în Belarus Presedintele Aleksandr Lukașenko a interzis printr-un decret creșterea prețurilor in Belarus, informeaza dpa. „Incepand din 6 octombrie, orice crestere de preturi este interzisa. Interzisa!”, a spus seful statului joi, intr-o sedinta de guvern, potrivit agentiei de presa oficiale Belta. „Nu de maine, de azi”, a adaugat el, potrivit agerpres.ro . Lukasenko a precizat ca nerespectarea decretului va atrage „arestarea imediata si inculparea” celor vinovati. Lukașenko a interzis creșterea prețurilor in Belarus, deși admite ca acestea e foarte posibil sa creasca in viitor El nu a exclus posibilitatea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

