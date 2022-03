Alexandr Lukașenko, liderul autoritar al Belarusului a avertizat ca propunerea Poloniei de trimitere a unor trupe internaționale de menținere a pacii in Ucraina ar putea declanșa „Al Treilea Razboi Mondial”, relateaza The Guardian. Alexandr Lukașenko a permis Rusiei sa foloseasca teritoriul sau pentru a intra cu trupe in Ucraina. Lukașenko a declarat ca daca propunerea Poloniei va fi acceptata „va insemna Al Treilea Razboi Mondial”. „Situația este foarte grava și foarte tensionata. Realizați ca acest lucru inseamna un Al Treilea Razboi Mondial? Sau ce? Credeți ca vom sta pe margine? Ei ne vor…