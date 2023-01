Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre Andrei Dmitriev in varsta de 41 de ani, un activist pentru drepturile omului care conduce o miscare sociala impotriva lui Lukasenko.Motivele pentru care barbatul a fost arestat in Minsk nu au fost menționate iar autoritațile din Belarus nu au comentat subiectul.La putere din 1994,…

- Este vorba despre Andrei Dmitriev in varsta de 41 de ani, un activist pentru drepturile omului care conduce o miscare sociala impotriva lui Lukasenko.Motivele pentru care barbatul a fost arestat in Minsk nu au fost menționate iar autoritațile din Belarus nu au comentat subiectul.La putere din 1994,…

- Un politician de opozitie care a candidat impotriva liderului belarus Aleksandr Lukasenko la alegerile prezidentiale controversate din 2020 a fost arestat, a anuntat echipa sa, potrivit Reuters. In varsta de 41 de ani, Andrei Dmitriev, un activist care conduce o miscare sociala impotriva lui Lukasenko,…

- Armata chineza anunta ca a efectuat duminica, a doua oara in mai putin de o luna, exercitii de lupta in jurul Taiwanului – axate pe atacuri terestre si asalturi maritime -, iar insula a anuntat ca a detectat peste 50 de avioane chinezesti, relateaza Reuters. Aceste manevre, precizeaza armata intr-un…

- Presedintele camerei inferioare a parlamentului rus a declarat ca Duma de Stat pregateste o lege pentru a introduce impozite mai mari pentru oamenii care au parasit tara, asa cum au facut-o multi de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, relateaza Reuters. „Este corect sa se anuleze avantajele pentru…

- Rusia ii va antrena pe militarii bieloruși sa piloteze avioane capabile sa transporte bombe nucleare, dupa cum a anunțat marți seara președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, la finalul intrevederii avute cu Vladimir Putin, conform AFP. Agenția oficiala de presa din Belarus noteaza ca Moscova și Minskul…

- Russian President Vladimir Putin heads for Belarus on Monday, fuelling Ukrainian fears he intends to pressure his ally to join a new offensive, as Russian drones attacked Kyiv in the latest assault targeting key infrastructure said Ukrainian officials, according to Reuters. Belarus allowed its territory…

- Importantul secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, se afla miercuri la Teheran pentru consultari cu oficiali iranieni pe probleme de securitate, a anunțat agenția de presa TASS, potrivit Reuters. „La Teheran, Patrușev va avea programate consultari de securitate ruso-iraniene…