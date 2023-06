Lukașenko ironizează contraofensiva ucraineană: 'Am vorbit ieri cu Putin, avem aceeași părere' Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a comentat contraofensiva Ucrainei in timp ce s-a intalnit joi, la Minsk, cu secretarii Consiliilor de Securitate ale statelor membre CSTO, a transmis agenția belarusa de stat, BelTA. Lukașenko a afirmat ca un numar mare de echipamente ucrainene au fost distruse și un numar mare de soldați ucraineni au murit. CITESTE SI Un autocar cu romani a fost oprit in Austria: polițiștii au ramas șocați de ceea ce facuse șoferul/ Foto 08:50 968 Noua catastrofa de la Kahovka: apa inunda mormintele și exista temeri cu privire la izbucnirea unor focare de boli 08:41… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

