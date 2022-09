Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a trecut la un nou nivel de propaganda - faza pe bușteni. S-a filmat impreuna cu un amic oligarh spargand lemne și razand de eforturile europenilor de a reduce costurile energiei.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a pus marti criza energetica in Europa pe seama sanctiunilor occidentale impotriva Rusiei, reluand practic argumentele Kremlinului, relateaza France Presse.

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a afirmat ca situatia de pe piata de energie este o manifestare a politicii deliberate anti-europene, a politicii anti-umane a Rusiei si este efectul vechilor greseli ale europenilor. ”Situatia de pe piata de energie, si mai ales pentru consumatorii europeni,…

- ”Situatia de pe piata de energie, si mai ales pentru consumatorii europeni, continua sa fie foarte periculoasa din cauza santajului cinic si bine pus la punct al Rusiei. In loc sa furnizeze gaze pe teritoriul Europei in conformitate cu contractele, Rusia chiar il arde pur si simplu – si asta se intampla…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, s-a deplasat joi la Moscova pentru a discuta despre achiziționarea unor cantitați suplimentare de gaze rusești in numele țarii sale, a anunțat partidul de guvernamant de la Budapesta, Fidesz, potrivit agenției France Presse, preluata de The Moscow Times .…

- Ministrii de Externe ai tarilor Uniunii Europene au discutat despre un nou pachet de sancțiuni la adresa Rusiei. Astfel, Europa urmeaza sa impuna o interdicție pe importurile de aur din Rusia, o masura considerata esențiala pentru a reduce finantarea mașinii de razboi a Kremlinului.