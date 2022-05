Stiri pe aceeasi tema

- Belarus a introdus pedeapsa cu moartea pentru pregatirea de atentat sau „tentativa de act terorist”, potrivit unui decret publicat miercuri, citat de agentiile de presa ruse, acuzatii care vizeaza numerosi militanti ai opozitiei, printre care lidera opozitiei aflata in exil, Svetlana Tihanovskaia.

- Belarusul a introdus pedeapsa cu moartea pentru pregatirea unui atentat sau „tentativa de act terorist”, potrivit unui decret publicat miercuri, 18 mai, a relatat agenția rusa de presa Ria Novosti, preluata de news.ro. Sunt vizați numerosi activisti din opozitie, inclusiv sefa in exil a opozitiei, Svetlana…

- Starea mijloacelor de transport din parcul STB este absolut dramatica, fiind probleme la sistemele de franare si alerte de incendiu, iar calatorii sunt in pericol si exista riscul sa se repete tragedia de la Colectiv. Este declarația facuta marti, de Horia Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale…

- Președintele rus, Vladimir Putin, prezideaza, la Moscova, o ampla desfașurare de trupe și tehnica militara de „Ziua Victoriei”, care marcheaza victoria Uniunii Sovietice in fata Germaniei Naziste, in Al Doilea Razboi Mondial. Agenția rusa TASS a difuzat in urma cu puțin timp imagini care surprind ultimele…

- Directorul general al Krasnaia Poliana, statiunea de schi a gigantului Gazprom, a murit dupa ce a cazut de pe o stanca. Andrei Krukovski se afla la conducerea stațiunii din 2019. Presa din Rusia scrie ca acesta a murit dupa ce a cazut de pe o stanca, in drumul catre cetatea Achipsinskaia. „Directorul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit despre vizita oficalilor romani, intr-un nou discurs, subliniind ca Ucraina si Romania impartasesc o viziune comuna cu privire la perspectivele si amenintarile la adresa unitatii europene. “Premierul Romaniei a facut o vizita la Kiev. I-am multumit…

- Kremlinul a salutat, miercuri, faptul ca Kievul și-a exprimat in scris propuneri pentru un acord de pace, dar a spus ca inca nu exista rezultate „foarte promițatoare”. „Deocamdata, nu putem constata ceva care sa fie foarte promitator sau vreun progres. Este inca mult de lucru”, a declarat pentru presa…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat, duminica, pentru presa din Rusia, ca mai multi oameni de afaceri rusi, intre care si Roman Abramovici, au propus sa doneze bani pentru Ucraina, unii dintre ei chiar pentru sustinerea armatei, informeaza La Tribune. “Avem semnale de la el (n.r. –…