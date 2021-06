Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a semnat marți o lege prin care inasprește sancțiunile pentru persoanele care participa la manifestații neautorizate și pedepsele pentru „extremism”, scrie AFP. Potrivit noii legislații, participarea la mai mult de doua proteste neautorizate se pedepsește cu…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko sustine ca la intalnirea de saptamana trecuta cu seful statului rus Vladimir Putin nu au fost abordate chestiuni precum eventualitatea unor transferuri de trupe rusesti in Belarus. “Nu am avut niciun fel de discutii despre transferul permanent de trupe rusesti…

- Un avion Ryanair care zbura din Grecia in Lituania a fost redirectionat catre Minsk, opozitia din Belarus spunand ca s-a facut astfel incat un jurnalist disident de la bord sa poata fi arestat. Cel care a dispus ca avionul sa aterizeze la Minsk a fost presedintele belarus Alexandr Lukasenko, al carui…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a semnat un decret care permite transferul puterii prezidentiale catre Consiliul de Securitate, un organism consultativ format din inalti functionari, daca el este omorat sau daca din alte motive nu isi poate indeplini datoriile, a relatat sambata agentia de…

- Polonia inasprește regulile de carantina pentru calatorii veniți din Brazilia, India și Africa de Sud. Sunt doua focare de COVID - varianta indiana pe teritoriul Poloniei, in regiunea Varșovia și Katowice.

- Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca PSD dorește introducerea in legislatie a “criteriului verde” prin care producatorul cel mai apropiat de beneficiar sa primeasca punctaj suplimentar la licitatii și astfel sa aiba parte de sprijinul statului roman. Presedintele PSD afirma ca firmele romanesti producatoare…

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a criticat, marti, proiectul gazoductului Nord-Stream 2, între Rusia si Germania, cerând Berlinului sa opreasca lucrarile de constructie, informeaza publicatia Der Spiegel citata de Mediafax. Proiectul Nord Stream 2 „intra în…

- Produs in Polonia incepand din 2007, Fiat 500 a ajutat fabrica din Tychy sa doboare recordul pentru cele mai multe unitați asamblate in dreptul unui singur model. Celebrul 500 se bucura de un succes internațional, fiind vandut in peste 100 de țari. Cele mai importante piețe, fara sa luam Italia in…