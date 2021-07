Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko ameninta sa permite maselor de migranti sa intre in Europa si in Germania, in particular, ca raspuns la sanctiunile impuse de Uniunea Europeana dupa alegerile prezidentiale contestate din august trecut, represaliile violente in masa care au urmat si pentru…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko ameninta sa permite maselor de migranti sa intre in Europa si in Germania, in particular, ca raspuns la sanctiunile impuse de Uniunea Europeana dupa alegerile prezidentiale contestate din august trecut, represaliile violente in masa care au urmat si pentru incarcerarea…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko acuza Germania de un „act de nazism”, dupa ce Uniunea Europeana (UE) a impus noi sanctiuni Belarusului care vizeaza surse de venit importante ale regimului, relateaza AFP.

- Ambasadorii statelor membre UE au adoptat vineri un plan vizand interzicerea aterizarii avioanelor apartinand companiilor aeriene belaruse pe aeroporturi din Uniunea Europeana si survolarii spatiului aerian european, declara trei diplomati pentru Reuters. Aceasta interdictie face parte din…

- Fostul jurnalist Roman Protasevici, pentru arestarea caruia Belarusul a deturnat un avion de pasageri, a aparut recent intr-un interviu in care marturisește ca a organizat protestele anti-guvernamentale și l-a laudat pe Alexander Lukașenko, președintele Belarusului, informeaza BBC. Familia activistului…

- Statele Unite au impus sancțiuni Belarusului dupa ce regimul de la Minsk a deturnat un avion Ryanair pentru a-l captura pe jurnalistul Roman Protasevich. Multe alte state au criticat acțiunile președintelui Aleksandr Lukașenko. Dar liderul bielorus nu pare speriat de consecințe, mai mult, a avertizat…

- Uniunea Europeana (UE) a prezentat un plan de sustinere a Belarusului, în valoare de pâna la trei miliarde de euro - în cazul unei tranzitii democratice, dupa plecarea lui Aleksandr Lukasenko de la putere, relateaza AFP.În timp ce Statele Unite anuntau ca pregatesc împreuna…

- Statele Unite au confirmat o serie de sanctiuni impotriva Belarusului, dupa deturnarea la Minsk, duminica, a unui avion Ryanair cu destinatia Vilnius si arestarea unui jurnalist de opozitie aflat la bordul acestuia, informeaza AFP. In plus fata de masurile deja anuntate in ultimele saptamani,…