- Miile de migranți care au ajuns la granița Belarusului cu UE au ințeles ca au fost induși in eroare de promisiunile unei traversari ușoare a frontierei, promisiune pentru care au platit mii de dolari. Dar cei mai mulți sunt dispuși sa infrunte frigul și foamea pentru a face tot posibilul sa gaseasca…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a recunoscut joi ca i-a cerut omologului sau rus Vladimir Putin sa-l ajute la supravegherea frontierelor Belarusului cu UE, in apropierea carora Moscova a trimis bombardiere strategice in contextul valului migrator orchestrat de liderul de la Minsk drept represalii…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a amenintat joi ca va raspunde oricarei noi sanctiuni europene legata de criza migrantilor de la frontiera Belarusului cu Polonia, de care Bruxellesul acuza Minskul, in contextul in care ministrii de Externe UE se reunesc la 15 noiembrie in vederea discutarii…

- Cancelarul german Angela Merkel a discutat miercuri la telefon cu președintele rus Vladimir Putin și i-a transmis ca „instrumentalizarea migranților” de catre Belarus este „inumana și inacceptabila”, cerandu-i acestuia sa faca presiuni asupra guvernului de la Minsk pentru a stopa criza de la frontierea…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel i-a cerut, intr-o convorbire la telefon, presedintelui rus Vladimir Putin ”sa actioneze” impotriva ”instrumentalizarii” migrantilor de catre regimul lui Aleksandr Lukasenko, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Guvernului german Steffen Seibert,…

- Presedintii rus si belarus, Vladimir Putin si Aleksandr Lukasenko, au semnat joi 28 de programe in cadrul Uniunii Statale Rusia-Belarus, cu obiectivul de a aprofunda integrarea economica intre cele doua tari, relateaza AFP. ”Semnam! Vad semnatura dumneavoastra in partea de jos a decretului, daca nu…

- Federatia internationala de hochei pe gheata (IIHF) a anuntat miercuri ca l-a suspendat pe o perioada de cinci ani pe presedintele Federatiei din Belarus, Dmitri Baskov, pentru discriminarea unor sportivi pe motive politice, scrie Reuters. IIHF a mentionat ca situatia a fost analizata de Comisia…

- Lituania a propus ca Uniunea Europeana (UE) sa instituie sanctiuni impotriva companiilor si cetatenilor belarusi care, potrivit Vilniusului, ii ajuta pe migranti sa treaca granita in tari-membre ale UE, a anuntat marti ministrul de externe lituanian, Gabrielius Landsbergis, informeaza Reuters.…