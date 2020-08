Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat sambata ca vrea sa discute cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, avertizand ca protestele masive nu reprezinta o amenintare doar pentru tara sa, informeaza agentia de presa oficiala Belta, citata de Reuters, noteaza Mediafax."Este…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a anuntat ca vrea sa initieze discutii cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, despre situatia de la Minsk, unde a saptea zi consecutiva au loc proteste si confruntari intre fortele de ordine si manifestanti, ultimii fiind retinuti si batuti crunt in…

- Au aparut primele reacții internaționale dupa anunțul de astazi ale Rusiei, cu privire la inregistrarea primului vaccin anti-COVID-19. Acestea sunt de prudența, dar și de scepticism.OMS a primit cu prudența anunțul Moscovei și a semnalat ca orice vaccin trebuie sa urmeze etapele stabilite…

- Kremlinul s-a felicitat joi de un ”triumf” dupa validerea la urne a revizuirii constitutionale care-l autorizeaza pe Vladimir Putin sa ramana la putere pana in 2036, un scrutin catalogat drept ”mincinos” de catre opozitie, in contextul in care o singura regiune din Rusia s-aopus acestei reforme”,…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele Belarus, Alexandr Lukașenko, au participa marți, 30 iunie, la inaugurarea Memorialului Soldatului Sovietic, care a fost inalțat intr-o suburbie a orașului Rjev, regiunea Tver. © Sputnik / Vladimir Putin și liderii straini au depus flori…

- BUCUREȘTI, 25 iun - Sputnik. Rusia nu va interveni in procesele electorale din alte țari, in special in Belarus, a declarat purtatorul de cuvant al președintelui rus Dmitri Peskov. © Sputnik / Iliya PitalevPeskov a comentat declarațiile lui Bolton despre Putin și Trump - detalii Președintele…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukansenko, a acuzat joi deopotriva Rusia si Polonia de ingerinta in alegerile care vor avea loc la 9 august, in plina campanie de represiune denuntata de opozitie, afirmatiile sale fiind respinse de Kremlin, relateaza AFP si Reuters. Ingerintele provin "atat de la…