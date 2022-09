Stiri pe aceeasi tema

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko, principalul aliat al Rusiei, a publicat miercuri o inregistrare video in care el apare - batjocoritor - in timp ce taie lemne pentru a ajuta Europa „sa nu moara de frig” in iarna care se apropie, potrivit France Presse.

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, care a anuntat vineri ca avioanele Sukhoi SU-24 ale armatei belaruse au fost adaptate pentru a putea fi echipate cu arme nucleare, a avertizat ca va da un „raspuns instantaneu” Occidentului in cazul vreunei actiuni impotriva tarii sale, scrie digi24.ro.

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a avertizat sambata seara Ucraina sa nu loveasca vreun punct de pe teritoriul țarii sale, altfel se va confrunta cu un raspuns similar, relateaza agenția oficiala belarusa Belta . „Nu vorbesc aiurea. I-am avertizat. Lasa-i sa se gandeasca. Este funcția…