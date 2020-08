Manifestații la care sunt prezente zeci de mii de persoane au loc in Belarus, participanții denuntand regimul lui Aleksandr Lukasenko. In ciuda faptului ca președintele Lukașenko a impoinit astazi 66 de ani, sau, poate, tocmaoi de aceea, zeci de mii de persoane s-au adunat in centru orașului Minsk. Conform AFP și dpa, in pofida prezentei masive a fortelor de ordine insoțite de vehicule blindate, care au impiedicat mai multe coloane de opozanti sa se ralieze protestelor, centrul capitalei belaruse este plin de lume, mai ales in Piata Octombrie si in cea a Independentei, dar si langa Monumentul…