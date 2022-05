Belarus va continua sa sprijine Rusia prin toate mijloacele si nu va permite nimanui sa rupa relatiile ruso-belaruse, a declarat luni presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, in timpul discursului sau sustinut cu ocazia Zilei Victoriei, care marcheaza victoria sovietica impotriva Germaniei naziste in timpul celui de-al doilea Razboi Mondial, informeaza TASS. „Belarusii nu au dreptul sa nu sprijine Rusia. Noi am fost mereu impreuna, am fost mereu uniti. Si orice ati face voi (Occidentul), orice sageti ati arunca in directia noastra, nu veti reusi sa ne rupeti in bucati si sa ne dezbinati”, a subliniat…