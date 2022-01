Lukașenko avertizează că Belarus va intra în război dacă Rusia este atacată Presedintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko, a anuntat vineri intr-un discurs televizat – de cateva ore – adresat natunii, ca tara sa va merge la razboi, daca aliata sa Rusia este atacata, si se angajeaza sa primeasca ”sute de mii” de militari rusi in cazul unui conflict armat, relateaza AFP, conform observatornews.ro . Lukasenko face aceste declaratii in contextul in care tensiunile au atins un apogeu intre Rusia si Occident privind Ucraina. Rusia a comasat zeci de mii de militari la frontiera ucraineana, cere garantii cu privire la securitatea rusa si pregateste manevre militare comune cu… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

