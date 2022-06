Stiri pe aceeasi tema

- Minskul este gata sa permita tranzitul graului ucrainean catre porturile de la Marea Baltica prin Belarus, daca i se va permite sa expedieze marfuri belaruse din aceste porturi, a anunțat, vineri, Alexander Lukașenko, citat de agenția de presa belarusa Belta, preluata de Reuters. Ucraina, un important…

- Papa Francisc a cerut ridicarea blocadei asupra exporturilor de grau din Ucraina, spunand ca alimentul de baza nu ar trebui sa fie folosit „ca arma de razboi”, transmite CNN. Suveranul Pontif a spus, la finalul audienței sale saptamanale de miercuri, ca urmarește „cu mare ingrijorare” situația din porturile…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- Din cauza razboiului din Ucraina, transportul marfurilor cu vaporul a devenit foarte scump, iar in mare parte evoluția este cauzata, dincolo de temerile privind noua recolta, de primele de asigurare tot mai scumpe, in contextul in care navigația pe Marea Neagra a devenit riscanta din cauza pericolului…

- Nu numai Europa, ci lumea intreaga asista, neputincioasa deocamdata, la creșteri de prețuri peste limita suportabilitații. Dincolo de toate scumpirile accentuate in urma razboiului din Ucraina, unul dintre cei mai relevanți indicatori este prețul painii, care nu mai poate fi oprit.

- Ucraina discuta cu Romania despre posibilitatea de a-si expedia exporturile agricole din portul roman Constanta, cel maimare port de la Marea Neagra, in contextul in care Rusia blocheaza porturile ucrainene, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat, in varsta de 30 de ani, din Ucraina, a incercat sa fuga de obligația de a-și apara țara și a incercat sa fuga in Romania deghizandu-se in soția lui. Barbatul s-a machiat, și-a pus o peruca, și-a luat copilul in carucior, iar cand a ajuns in fața polițiștilor de frontiera le-a aratat pașaportul…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a asigurat joi ca tara sa este dispusa sa ramana in afara NATO daca membrii permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv Rusia, si toate tarile vecine ii garanteaza un ''sistem de garantii similar c