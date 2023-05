Președintele belarus, Alexander Lukașenko, a fost internat, sambata, intr-un spital din apropiere de Minsk, potrivit publicației belaruse Euroradio și organizației de monitorizare Belarusian Hajun, scrie The Kyiv Independent. Conform celor doua surse citate, convoiul de mașini in care se afla Lukașenko a ajuns la spital in jurul orei locale 19.00, timp in care accesul la […] The post Lukașenko ar fi grav bolnav. Președintele belarus, dus de urgența la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .