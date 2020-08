Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri ca a convenit cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor isi vor uni forțele in cazul unei amenintari dinspre Occident, relateaza agentia de presa Belta, preluata de Reuters și Agerpres. Amenințarea Occidentului este una din principalele…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca grupul de 33 de barbati rusi arestati in Belarus inaintea alegerilor din 9 august si acuzati ca ar fi mercenari au fost ademeniti in aceasta tara printr-o operatiune desfasurata in comun de serviciile secrete americane si ucrainene, transmite Reuters.Belarusul…

- Rusia nu trebuie sa intervina militar in Belarus sub pretextul restabilirii controlului in aceasta tara, a scris joi pe Twitter premierul polonez Mateusz Morawiecki, informeaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko i-a cerut sa creeze o forta…

- Talibanii si Guvernul afgan urmeaza sa lanseze negocieri de pace - in septembrie -, a anuntat joi presedintele Inaltului Consiliu pentru Reconciliere Nationala Abdullah Abdullah, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Statele Unite au incheiat la 29 februarie un acord cu talibanii care prevede…

- Presedintele Belarusului, Alexandr Lukasenko, aflat in dificultate in urma unei masive miscari de contestare post-electorala, a respins sambata orice mediere externa intre el si opozitie si a sustinut ca omologul sau rus Vladimir Putin l-a asigurat cu privire la un ajutor al Rusiei pentru securitatea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat marti un document strategic care include dezvoltarea si desfasurarea in spatiu a armelor ofensive si antiracheta in categoria celor mai grave amenintari militare la adresa Rusiei, informeaza RIA, preluata de Reuters. Documentul, care contureaza politica de descurajare…

