Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ultimatumurile Kremlinului la adresa NATO au parut sa se prabușeasca la inceputul acestei saptamani, Moscova a inrautațit situația cu noi afirmații conform carora mercenari americani pregatesc un atac cu „arme chimice” și o amenințare cu o acțiune „militar-tehnica” nespecificata. „Tancuri cu…

- Ministrul britanic de externe, Liz Truss, a condamnat joi 'retorica agresiva si incendiara' a Kremlinului fata de Ucraina si de NATO, dar a salutat disponibilitatea Moscovei de a se angaja in discutii, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Intr-un comunicat difuzat dupa conferinta de…

- Secretarul de presa al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, a declarat luni, intrebat despre posibilitatea amplasarii de arme nucleare in Belarus, ca ”sunt posibile tot felul de variante” de raspuns in cazul in care NATO ar amplasa arme in apropierea frontierei ruse, relateaza agenția TASS, citata de Agerpres…

- Pe moment Moscova vrea sa discrediteze demersurile occidentale de protejare a Ucrainei in fata presiunilor Rusiei, sa dinamiteze incercarile acesteia de integrare in structurile euroatlantice, iar pe termen mai lung sa obtina o rediscutare a arhitecturii de securitate si a sferelor de influenta de pe…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin au inceput marti dupa-amiaza o intrevedere prin videoconferinta, pe fondul temerilor Occidentului privind o posibila actiune militara a Rusiei impotriva Ucrainei sau o escaladare a conflictului armat in estul separatist prorus al…

- Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, a declarat ca țarile occidentale au inventat ipoteza privind existența unor planuri pe care le-ar avea Rusia de a ataca Ucraina și le-a propus acestora „sa puna faptele pe masa”. „Inca o data, ‘partenerii’ noștri, așa cum sunt numiți in Rusia, rivalii…

- Președintele din Belarus a recunoscut ca i-a cerut ajutor lui Vladimir Putin privind supravegherea aeriana a frontierei cu Polonia. Moscova a trimis bombardiere strategice in contextul valului de migranți de la granița. Aleksandr Lukașenko a precizat ca nu are alta soluție decat sa apeleze la bombardierele…

- ​Cancelarul federal german Angela Merkel l-a îndemnat pe presedintele rus Vladimir Putin sa „actioneze” împotriva „instrumentalizarii migrantilor de catre regimul din Belarus”, a anuntat miercuri purtatorul sau de cuvânt, Steffen Seibert.În timpul…