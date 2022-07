Presedintele belarus Alexandru Lukasenko s-a folosit de un discurs, sambata, pentru a ameninta cu represalii militare pe oricine ii ataca tara, pe masura ce tensiunile legate de razboiul din Ucraina vecina raman ridicate, potrivit dpa si AFP. Vorbind in ajunul sarbatoririi Zilei Independentei a tarii, Lukasenko a spus ca a ordonat fortelor sale armate sa vizeze […] The post Lukașenko amenința cu represalii militare, capitale din Occident appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .