Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Alexandr Lukasenko, a avut sambata o discutie telefonica cu omologul sau rus Vladimir Putin, inaintea careia a spus ca trebuie sa vorbeasca cu acesta pentru ca, in opinia sa, in contextul protestelor din Belarus si Rusia este amenintata, potrivit agentiei belaruse Belta,…

- Presedintele Belarusului, Alexandr Lukasenko, a avut sambata o discutie telefonica cu omologul sau rus Vladimir Putin, inaintea careia a spus ca trebuie sa vorbeasca cu acesta pentru ca, in opinia sa, in contextul protestelor din Belarus si Rusia este amenintata, potrivit agentiei belaruse Belta, citata…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat sambata ca vrea sa discute cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, avertizand ca protestele masive nu reprezinta o amenintare doar pentru tara sa, informeaza agentia de presa oficiala Belta, citata de Reuters, noteaza Mediafax."Este…

- Procurorul general al Rusiei a anuntat vineri ca cei 32 de cetateni rusi arestati in Belarus sub acuzatia ca ar fi fost implicati intr-un complot pentru destabilizarea acestei tari au revenit in Rusia, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Barbatii retinuti ar face parte din grupul privat de…

- Ministrul sanatatii german, Jens Spahn, a declarat ca se asteapta ca un vaccin impotriva COVID-19 sa apara in lunile urmatoare si, cu siguranta, anul viitor, el exprimandu-se dupa ce Agentia de sanatate publica din Germania a retras un raport care sugera ca un astfel de vaccin ar putea sa existe din…

- Autoritațile din Belarus au arestat mai mulți cetațeni americani, a anunțat președintele Alexandr Lukașenko potrivit Reuters și Moscow Times.Autoritațile au luat masuri de suprimare a opoziției înainte de alegerile prezidențiale programate sa aiba loc la sfârșitul saptamânii,…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukansenko, a acuzat joi deopotriva Rusia si Polonia de ingerinta in alegerile care vor avea loc la 9 august, in plina campanie de represiune denuntata de opozitie, afirmatiile sale fiind respinse de Kremlin, relateaza AFP si Reuters. Ingerintele provin "atat de la…