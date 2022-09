Presedintele Belarusului, Alexander Lukasenko, considera ca Statele Unite imping Europa la o confruntare militara cu Rusia pentru a distruge Ucraina si Belarus si pentru a slabi Federatia Rusa, relateaza Interfax. ”Azi Ucraina – maine va fi Moldova sau Tarile Baltice, Polonia sau Romania”, a declarat el. Ministrul Afacerilor Externe a dispus convocarea insarcinatului cu afaceri […] The post Lukasenko acuza SUA ca imping Europa intr-un razboi cu Rusia: Azi Ucraina, maine Moldova, Polonia sau Romania. Reacția MAE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…