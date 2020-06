Lukașenko acuză Polonia și Rusia de ingerință în alegerile prezidențiale din Belarus Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a acuzat joi Rusia și Polonia ca s-au amestecat în alegerile prezidențiale de pe 9 august, în mijlocului unei campanii de represiune denunțata de opoziție, afirmații respinse de catre Kremlin, relateaza AFP.

ingerintele provin "atât de la o parte, cât si de la alta, din Polonia si din Rusia. Vom vorbi cu presedintele (Vladimir) Putin foarte curând în cadrul unei întâlniri, dar situatia este foarte dificila", a spus liderul statului Belarus.

El a denuntat recursul la "cele mai moderne… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

