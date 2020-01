Lukasenko acuza Moscova de presiuni pentru unificare: E o onoare sa fiu primul presedinte al R.Belarus, nu vreau sa fiu si ultimul

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat procurorului general sa investigheze daca verdictul "vinovat" vizandu-l pe protestatarul din Moscova Konstantin Kotov a fost legal, a anuntat Kremlinul, citat duminica de Reuters. Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe Kotov, un programator in varsta de 34…

- Presedintii turc Recep Tayyip Erdogan si rus Vladimir Putin indeamna la un armistitiu in Libia incepand de la miezul noptii de 12 ianuarie, a anuntat miercuri ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Intr-un comunicat comun, cele doua tari indeamna toti…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a avertizat marti autoritatile ruse împotriva unei unificari prin constrângere între tara sa si Rusia, care discuta de ani de zile despre o ipotetica fuziune într-un singur stat, relateaza News.ro. Conducatorul care a…

- Procedura de destituire din Congresul SUA impotriva presedintelui american Donald Trump pentru abuz de putere se bazeaza pe acuzatii ”complet inventate”, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, in tradiționala sa conferința anuala de presa, arata Agerpres. ”Mai trebuie sa treaca si prin Senat,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins din nou joi acuzatiile privind implicarea armatei Rusiei in conflictul din estul Ucrainei, spunand ca exista mercenari care lupta de ambele parti, relateaza DPA. Putin, care a reprezentat grupurile de rebeli pro-rusi la discutiile internationale…

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa-l primeasca miercuri pe omologul sau sarb Aleksandar Vucic in orasul Soci din sudul Rusiei, dupa ce un scandal de spionaj a zguduit in ultimele saptamani legaturile in mod traditional calde dintre cele doua tari, relateaza DPA. Kremlinul a fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat marti extinderea continua a NATO, despre care a spus ca este inutila data fiind absenta unei amenintari din partea Moscovei dupa colapsul in 1991 al Uniunii Sovietice, relateaza Reuters. In cadrul unui discurs sustinut la o conferinta pe teme…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca Bolivia este in pragul haosului si ca exista un vid de putere dupa ce Evo Morales a demisionat duminica din functia de presedinte, relateaza Reuters. Intr-o conferinta de presa din capitala Braziliei de dupa summitul BRICS, Putin a spus ca spera ca oricine…